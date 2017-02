Avvenire: i temi della prima pagina di domani 2 febbraio. Le ipotesi di riassetto del settore giochi e scommesse, bambini maltrattati, manovra economica, Trump

“Un azzardo di riforma”. L’apertura di Avvenire è dedicata alle ipotesi di riassetto del settore giochi e scommesse che saranno affrontate nell’incontro di giovedì in Conferenza Stato-Regioni. In discussione il piano di riduzione delle slot machine, ma con il rischio che le nuove modalità previste finiscano per rendere inefficaci i limiti imposti dagli enti locali. In una fotocronaca, l’anticipazione di un dossier sui bambini maltrattati e spettatori di violenze, che sarà al centro di un forum la prossima settimana. Ancora, titoli dedicati alla manovra aggiuntiva e alle polemiche politiche sulla data del voto. L’editoriale, firmato da Andrea Lavazza, si occupa del bando deciso dal presidente Trump e delle proteste successive che dicono molto sul sentire della popolazione americana non solo sull’immigrazione ma riguardo alla questione religiosa.