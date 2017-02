Agcom: Mario Morcellini è il nuovo commissario

Mario Morcellini è il nuovo commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Lo ha eletto oggi l’assemblea del Senato con votazione a scrutinio segreto: 118 i sì. Professore ordinario in sociologia dei processi culturali e comunicativi, Morcellini è direttore del Coris – Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale. Ricopre l’incarico di presidente della Conferenza nazionale delle Facoltà e dei corsi di laurea in scienze della comunicazione, portavoce nazionale dell’Interconferenza dei presidi, consigliere del Cun (Consiglio universitario nazionale). È membro ordinario del Consiglio superiore delle comunicazioni. Diverse le attività di consulenza e/o di direzione di ricerca. Morcellini si è tra l’altro interessato di ricerca sulla socializzazione dei minori e dei giovani e sul ruolo svolto in questo campo dal sistema dei media, realizzando studi e incontri sul nesso comunicazione/formazione.