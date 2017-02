﻿Ambiente: le Acli sostengono la petizione europea #salvailsuolo

Le Acli sostengono e invitano a firmare la petizione europea #salvailsuolo. All’iniziativa partecipano oltre 400 associazioni, che hanno aderito alla coalizione “People4Soil”. I promotori chiedono “una legge europea per difendere il suolo dal cemento, dall’inquinamento e dagli interessi speculativi”. Per “raggiungere il quorum italiano – informano le Acli – mancano ancora 35mila adesioni”. Affinché “la raccolta possa passare al vaglio della Commissione europea ed essere trasformata poi in legge, è necessario raccogliere un milione di adesioni in tutta Europa con la presenza di almeno sette Paesi dell’Unione”. Info: www.acli.it; www.people4soil.eu/it