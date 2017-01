Zygmunt Bauman: non basta “accendere la tv” per “placare la coscienza”

La “telecittà” aumenta il “divario tra vedere e sapere” e non basta accendere la tv per “placare la coscienza” o capire perché avvengono le tragedie del mondo. È il pensiero di Zygmunt Bauman, il sociologo morto oggi a Leeds, che nel 2002 intervenne al convegno “Parabole mediatiche” promosso dalla Cei. Oggi “il numero di eventi e situazioni di cui veniamo a conoscenza e che ci mettono nella posizione scomoda e riprovevole di spettatori – affermò Bauman – aumenta di giorno in giorno”: la distanza tra noi e i poveri o le persone che soffrono, ad esempio, “è enorme, insuperabile, insormontabile per la nostra capacità di camminare o viaggiare o per gli strumenti che sappiamo maneggiare e far funzionare”; senza contare le immagini tragiche o violente che “appaiono nei nostri salotti con spaventosa regolarità” e che diventano subito dopo preda dell’oblio, per lasciare spazio ad altre immagini “non meno scioccanti”. “L’assorbimento d’immagini può ostacolare piuttosto che suggerire e facilitare l’assimilazione del sapere”, denunciò il sociologo, secondo il quale grazie alle immagini “non si sa nulla e non si parla delle cause” dei fenomeni teletrasmessi. “Un divario veramente abissale” si spalanca, quindi, “fra sapere ed agire”, anche perché la “qualità” dell’informazione è cambiata così radicalmente che “ciò che sappiamo e che veniamo a sapere non è solo una versione degli eventi”, ma si presenta come la “verità” stessa, che “possiamo accettare come vera, criticare e con un minimo sforzo cancellare dalla coscienza”.