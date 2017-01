Zygmunt Bauman: Comunità di Sant’Egidio, “un grande intellettuale e un fine umanista impegnato sulla frontiera del vivere insieme”

“Un grande intellettuale che con profondità ha saputo interpretare i grandi cambiamenti della società contemporanea”. Ma anche “un fine umanista impegnato sulla frontiera del vivere insieme”.Così la Comunità di Sant’Egidio ricorda il sociologo polacco Zygmunt Bauman, scomparso oggi. “Viva è la memoria della sua partecipazionie agli ultimi incontri internazionali, promossi da Sant’Egidio nello ‘spirito di Assisi’, in cui espresse con convinzione la visione di un dialogo necessario tra laici e credenti per la costruzione della pace e di una società più inclusiva – sottolinea la Comunità di Sant’Egidio, in una nota -. Come fece anche nel settembre scorso, quando, nell’ambito del trentesimo anniversario dell’incontro voluto nel 1986 da Giovanni Paolo II, ebbe anche un colloquio privato, proprio ad Assisi, con Papa Francesco”. Con Bauman, conclude la Comunità di Sant’Egidio, “se ne va un visionario dei nostri tempi, capace di guardare al futuro dell’Europa e del mondo”.