Unicef: Louis Vuitton annuncia la prima giornata “#makeapromise” in tutte le boutique del mondo

Un anno dopo il lancio della partnership globale con l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, il 12 gennaio 2017 Louis Vuitton, attraverso la propria rete globale di boutique, annuncia la sua prima giornata #makeapromise volta alla raccolta fondi destinati ai bambini che hanno urgente bisogno di aiuto. Circa 250 milioni di bambini vivono in paesi colpiti da conflitti e molti altri affrontano rischi legati a calamità naturali ed epidemie a rapida diffusione. Così giovedì 12 gennaio, i 12.000 Client Advisor Louis Vuitton in 460 boutique in oltre 60 Paesi del mondo ricopriranno il ruolo di sostenitori speciali della partnership “Louis Vuitton per Unicef”, promuovendo la vendita del Silver Lockit, un esclusivo prodotto realizzato appositamente per la raccolta fondi in favore dell’Unicef. Per ogni vendita del pendente o del bracciale Silver Lockit, 200 euro vengono donati all’Unicef. A partire da gennaio 2016, la partnership Louis Vuitton per Unicef ha contribuito a raccogliere 2,5 milioni di dollari che hanno permesso di portare aiuti salva vita ai bambini in Siria e Nigeria.