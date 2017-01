Terra Santa: vescovi Holy Land Coordination in pellegrinaggio. Migranti e i 50 anni di occupazione i temi affrontati

Sarà con una giornata dedicata alla situazione dei migranti e dei rifugiati cristiani presenti in Israele, alla vigilia della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che prenderà avvio, sabato 14 gennaio, l’annuale incontro dell Hlc, il Coordinamento Terra Santa che si svolgerà dal 14 al 19 gennaio. Il Coordinamento Terra Santa, costituito da vescovi provenienti da tutta l’Europa, dal Nord-America e dal Sud-Africa, è stato istituito alla fine del ventesimo secolo su invito della Santa Sede con lo scopo di visitare e sostenere le comunità cristiane locali di Terra Santa. Quest’anno i vescovi partecipanti sono 13 e si ritroveranno il 14 gennaio a Jaffa per presenziare alla tradizionale “Messa dei Popoli” animata dalle varie comunità nazionali presenti in Israele. Nel pomeriggio si trasferiranno a Tel Aviv dove visiteranno il Centro pastorale per i Migranti. Nei giorni successivi, facendo base a Betlemme, i membri del Hlc2017 affronteranno il tema dei 50 anni di occupazione con una visita a Hebron e Gerusalemme Est, approfondendo l’attuale situazione nel dialogo tra israeliani e palestinesi, visitando esperienze volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco quale la Tenda delle Nazioni. Le giornate di lavoro, scandite da momenti di preghiera e dalla celebrazione quotidiana con le varie parrocchie cattoliche nel distretto di Betlemme, prevedono incontri con i vescovi locali di Terra Santa, il corpo docente, amministrativo e gli studenti dell’Università di Betlemme, diplomatici e con i responsabili degli organismi cattolici di carità. Per segnare la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, il pomeriggio di mercoledì 18 gennaio sarà interamente dedicato al dialogo ecumenico con un incontro dei leader cristiani locali di Terra Santa e, alle ore 17, con un momento di preghiera nella Cattedrale anglicana di San Giorgio a Gerusalemme. L’Hlc2017 sarà preceduto da una due giorni di visita (12-13 gennaio) alla comunità cristiana di Gaza di una parte della delegazione. A rappresentare il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, sarà monsignor Duarte da Cunha, Segretario generale del Ccee, mentre per la Conferenza episcopale italiana sarà monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.