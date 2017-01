Spiritualità: Pontificia Facoltà Teologica Sardegna, stampato l’ultimo numero degli annali 2016

È stato stampato il volume numero XXV (2016) di “Theologica et Historica”, gli annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. La rivista – nella quale confluiscono gli studi dei docenti della Facoltà e di vari studiosi che fanno riferimento a vario titolo a questa istituzione – è suddivisa come di consueto in tre sezioni: studi teologici, studi filosofici e studi storici. In questo numero sono cinque i contributi teologici, diciassette quelli storici e uno relativo all’ambito filosofico. Tanti e variegati sono i temi trattati, come è proprio degli annali accademici: da tematiche di ampio respiro a studi più specifici, spesso con uno sguardo di particolare attenzione alla storia religiosa e culturale della Sardegna. Info: www.pfts.it