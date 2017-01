Sir: le principali notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

Attentato di Gerusalemme: tensione in Terra Santa.

Quattro soldati israeliani morti – tre donne e un uomo – e cinque feriti: è il bilancio dell’attacco terroristico avvenuto l’8 gennaio a Gerusalemme est. Un camion è stato lanciato contro un gruppo di militari. Hamas ha rivendicato l’azione terroristica mentre il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha indicato nell’attentatore un sostenitore dell’Isis e ora intende rafforzare le misure di sicurezza e repressive.

Iran: la scomparsa di Rafsanjani

È morto a Teheran il 9 gennaio l’ex presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani. Aveva 82 anni. La causa probabile della morte è un infarto. Dopo essere stato tra i leader della rivoluzione del 1979, accanto all’ayatollah Khomeini, era stato presidente della Repubblica islamica dal 1989 al 1997. Aveva svolto un ruolo di mediazione per l’accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano.

Papa Francesco incontra il Corpo diplomatico

In mattinata Papa Bergoglio riceve il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Nel tradizionale discorso agli ambasciatori, il Pontefice si rivolgerà ai rappresentanti di 181 Stati di tutti i continenti. In agenda i temi della politica internazionale, la pace, le migrazioni, i diritti umani, la povertà.

Europa nella morsa del gelo

Dal Nord al Sud del continente prosegue l’ondata di freddo che ha già causato una ventina di morti (8 dei quali in Italia). Danni ingenti all’agricoltura e alle infrastrutture, gravi i ritardi nei trasporti. Il freddo minaccia in particolare le persone senza fissa dimora (3 morti nelle ultime 48 ore in Italia, tra i Paesi più colpiti dal gelo). Il Papa ha dato disposizione di interventi speciali per l’accoglienza dei clochard di Roma.

Roma: sfregiati due religiosi

“Sono un incompreso. La Chiesa non mi ha capito”: sono state le prime parole pronunciate da Renzo Cerro, il pregiudicato originario di Roccasecca che il 7 gennaio ha sfregiato con un coccio di vetro due frati francescani che svolgono il loro servizio presso la basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. L’arrestato è ora in attesa di giudizio.

Inchiesta al presidio sanitario di Nola

Indagine interna della sanità campana dopo la denuncia di alcuni cittadini per le condizioni in cui opera l’ospedale di Nola (Napoli). Le foto diffuse da pazienti e parenti mostrano operatori sanitari intenti a portare soccorso ad alcune persone adagiate sul pavimenti del presidio “Santa Maria della Pietà”. La carenza di personale e la mancanza di adeguate strutture e strumenti sarebbero all’origine dell’accaduto e di uno stato di emergenza continua.

M5S verso i Liberali a Bruxelles?

La richiesta del Movimento Cinque Stelle di poter aderire ai Liberaldemocratici sarà discussa oggi all’interno del gruppo Alde (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Gli eurodeputati pentastellati dovrebbero lasciare – se il voto on line in corso da ieri fino a oggi alle 12 dovesse appoggiare la richiesta emersa da Beppe Grillo – il gruppo degli euroscettici per approdare a uno partiti più europeisti e federalisti che siedono nell’Assemblea Ue. Forti perplessità sono state espresse sia all’interno del M5S che nel gruppo Alde.