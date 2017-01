Portogallo: Setúbal, catechesi giovanile. “Alzati dal divano… e costruisciti”

La Pastorale giovanile della città di Setúbal ha promosso “un ciclo di catechesi sul significato della famiglia cristiana”, invitando i giovani della diocesi a partecipare, mediante l’appello: “Alzati dal divano… e costruisciti”. “Intendiamo far conoscere i principi e i valori della Chiesa riguardanti la formazione della famiglia, avvisando i giovani dei pericoli esistenti in una società come quella contemporanea dove tali ideali sono deturpati, e le coscienze individuali sono deformate”, si legge nel comunicato di presentazione dell’iniziativa inviato alla stampa: “Vogliamo parlare ai giovani di tematiche che abitualmente sono rivolte a persone più adulte, perché possano fin d’ora formarsi e costruirsi come persone, e affinché queste problematiche non si presentino nella loro vita troppo tardi, quando già sia presente in loro un disordine affettivo e sessuale”, conclude la nota. Con periodicità mensile, il ciclo proposto dall’organizzazione pastorale diocesana inizierà il 13 gennaio con la prima catechesi: “Teologia del corpo”. Proseguirà il 10 febbraio, con la seconda: “Relazione amorosa, affettività e sessualità”; il 21 aprile, con la terza: “Il valore della vita e le questioni etiche”; e il 26 maggio, con la quarta: “L’ideologia di genere”. Infine il 23 giugno, con la quinta, intitolata: “Ritratti di famiglia”.