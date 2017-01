Papa Francesco: sabato riceve in Vaticano il presidente palestinese Mahmoud Abbas

Papa Francesco riceverà in udienza in Vaticano il presidente palestinese Mahmoud Abbas, sabato prossimo, 14 gennaio. Lo riferisce la Sala Stampa vaticana. Non è il primo incontro fra Francesco e il presidente palestinese. Tra l’altro in una nota informativa, la stessa Sala Stampa riferisce che le cancellerie di Ambasciata con sede a Roma sono 88, essendosi aggiunta nel corso dell’anno anche l’Ambasciata di Palestina, in seguito all’entrata in vigore dell’Accordo globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina del 26 giugno 2015.