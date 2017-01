Papa Francesco: Angelus, “pensare a tutte le persone che vivono per la strada, colpite dal freddo” e che “non ce l’hanno fatta”

“In questi giorni di tanto freddo penso e vi invito a pensare a tutte le persone che vivono per la strada, colpite dal freddo e tante volte dall’indifferenza”. È l’invito del Papa, durante l’Angelus di ieri. “Purtroppo, alcuni non ce l’hanno fatta”, ha proseguito Francesco: “Preghiamo per loro e chiediamo al Signore di scaldarci il cuore per poterli aiutare”. Poi il Papa ha ricordato di aver battezzato, nella Cappella Sistina, “un bel gruppo di neonati”, e il giorno prima un giovane catecumeno, estendo la sua preghiera “a tutti i genitori che in questo periodo si stanno preparando al Battesimo di un loro figlio, o lo hanno appena celebrato”. Infine l’invito ad unirsi alla Rete Mondiale di Preghiera del Papa, “che diffonde, anche attraverso le reti sociali, le intenzioni di preghiera che propongo ogni mese a tutta la Chiesa”.