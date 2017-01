“La Confermazione o Cresima non è solo un punto di arrivo – come alcuni dicono, il sacramento dell’addio, no, no! –, è soprattutto un punto di partenza nella vita cristiana”. Lo ha detto il Papa, che dopo la recita dell’Angelus ha salutato, tra gli altri, un gruppo di giovani di Cagliari, incoraggiati a “proseguire il cammino iniziato con il sacramento della Confermazione”. “Avanti, con la gioia del Vangelo!”, l’invito.