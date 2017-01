Ospedale Nola: De Palo (Forum famiglie), “grazie ai medici. Ora ridiamo dignità a malati e sanitari”

“Le foto che stanno girando in queste ore sui siti dei principali quotidiani italiani, fanno male. Per questo credo che in primo luogo tutti noi dobbiamo ringraziare i medici e gli infermieri dell’ospedale di Nola che, nonostante le condizioni estremamente disagiate, hanno cercato e cercano di garantire ogni assistenza e ogni cura ai malati”: lo dichiara oggi Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari. “Bene ha fatto il ministro Lorenzin a far intervenire i Nas perché accertino la reale situazione e le eventuali responsabilità. Ma al di lá della ricerca del colpevole, vorremmo che la situazione possa tornare alla normalità, anzi alla dignità, nelle prossime ore. La qualità di vita di un Paese si giudica da come vengono trattati i suoi elementi più fragili: malati, disabili e bambini”, conclude De Palo.