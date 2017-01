Notizie Sir del giorno: Papa al corpo diplomatico, morte Bauman, aggiornamenti su Gerusalemme e Venezuela

Papa Francesco: al corpo diplomatico, la pace è una “virtù attiva”

Dedicato al tema della pace e della sicurezza il quarto discorso di Papa Francesco al Corpo diplomatico. Il Pontefice definisce la pace “virtù attiva”, da realizzare facendo della misericordia un “valore sociale” e da concretizzare attraverso “un impegno comune nei confronti di migranti, profughi e rifugiati”. Appello alle religioni per dire no al “terrorismo fondamentalista”. (clicca qui; con un commento di Massimo Naro)

Cultura: morto il sociologo Zygmunt Bauman

Si è spento oggi a Leeds (Gran Bretagna) il sociologo polacco Zygmunt Bauman, 91 anni. Egli – ricorda il sociologo Sergio Belardinelli – è stato “un pensatore che ha saputo osservare e descrivere come pochi alcune tendenze della nostra società contemporanea”; tuttavia “i temi che ha sottoposto all’attenzione di tutti esigono di essere pensati”, con “una prospettiva che sappia andare oltre la contingenza”. (clicca qui)

Emergenza freddo: l’impegno della Caritas nei territori più colpiti

Dalla Campania al Piemonte, dalla Puglia alla Calabria, il racconto dell’impegno delle Caritas a fianco degli ultimi, che in questi giorni soffrono particolarmente per il freddo. (clicca qui)

Sir: a servizio… in una Chiesa che ascolta e racconta

Servizio, ascolto e racconto saranno le linee guida per il lavoro del Sir. Lo scrive, nel suo primo editoriale, il nuovo direttore Vincenzo Corrado. “In una Chiesa che ascolta e racconta” è, infatti, lo slogan che ha accompagnato il Sir sin dalla sua nascita, nel 1988. Ora l’impegno all’ascolto e al racconto, che richiama la bellezza e la responsabilità del pensare, ritorna come monito per un’informazione di qualità. (clicca qui)

Gerusalemme: mons. Pizzaballa su attentato, speriamo “di non ritrovarci all’inizio di una nuova ondata di violenza”

“Mi auguro che resti un episodio isolato e di non ritrovarci all’inizio di una nuova ondata di violenza. Abbiamo già visto tantissime volte che questi fatti violenti non fanno altro che produrre altra violenza con un peggioramento della situazione di cui non abbiamo bisogno”. Così l’amministratore apostolico del Patriarcato latino, monsignor Pierbattista Pizzaballa, commenta l’uccisione – avvenuta ieri – di quattro soldati israeliani. (clicca qui)

Venezuela: mons. Padrón (presidente vescovi), “mai nessun Governo aveva fatto soffrire così tanto” il Paese

“Nella storia del Paese mai nessun Governo aveva fatto soffrire così tanto, per le sue azioni e omissioni”, denuncia il presidente della Conferenza episcopale venezuelana (Cev), monsignor Diego Padrón Sánchez, vescovo di Cumaná, all’assemblea plenaria dei vescovi venezuelani. “Viviamo una tragedia reale, di proporzioni storiche”; “non tutto è perduto, però, se ci sarà una cittadinanza cosciente, attiva nella fede e nella speranza, capace di progettare e intraprendere nuove e migliori strade”. (clicca qui)

Terremoto: Pif ad Amatrice, “nell’emergenza si pensa al prossimo”

“L’Italia è un Paese di cuore quando ci sono fatti tragici come il terremoto. La gente è generosa, si danna per fare qualcosa di buono. Nell’emergenza si pensa al prossimo. Nella quotidianità, invece, ci perdiamo”. Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, conduttore televisivo, regista e attore, parla da Amatrice, a margine del Meeting dei giovani della diocesi di Rieti. “Mi piacerebbe – confida – che qui tornasse ad esserci un cinema, un teatro. Sarebbe bello tirare su una sala”. (clicca qui)