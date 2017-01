Germania: mons. Bode (Osnabrück), “dialogo interreligioso non deve perdere importanza”. “No ai nazionalismi”

Il vescovo di Osnabrück, mons. Franz-Josef Bode, ha lanciato un appello alle chiese della Germania, e in particolar modo della sua diocesi, per realizzare una commemorazione comune della Riforma e per sottolineare la loro responsabilità per la fede e per il mondo. “In una società sempre più laica, il dialogo interreligioso non deve perdere importanza”, ha detto ieri Bode davanti a circa 200 ospiti provenienti dalle realtà ecclesiali, dalla politica, dall’economia e dalla cultura. Il vescovo ha anche sottolineato che i fedeli debbono “esprimere il loro rifiuto al nazionalismo e populismo davanti alle grandi questioni dell’integrazione dei rifugiati”. Inoltre, le chiese “devono prevenire l’associazione della religione con l’odio e la violenza che nasce dalla minaccia del terrorismo”, perché “questo è importante per chiarire la loro coesione per la libertà e il carattere della tolleranza”. Bode ha ricordato che questi temi saranno al centro dell’Incontro internazionale per la pace, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, che si terrà nel prossimo mese di settembre ad Osnabrück e Münster e per il quale è prevista la partecipazione dei principali rappresentanti delle chiese e delle religioni, così come di migliaia di fedeli di varia provenienza e credo. “Più la religione è tradita dalla violenza, più abbiamo il potenziale per creare la pace”, ha sottolineato il vescovo.