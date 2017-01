Expo 2015: 12 gennaio presentazione risultati dei Bandi per riutilizzo gratuito di alcuni beni mobili di Expo

“Che fine hanno fatto i beni mobili di Expo Milano 2015? Il Terzo Settore, contro lo spreco, gli ha dato nuova vita”: è il titolo della presentazione – che avrà luogo il 12 gennaio (ore 11), a Milano, ospitata dalla Fondazione Cariplo – dei risultati dei cinque Bandi per il riutilizzo gratuito di alcuni beni mobili di Expo Milano 2015, che hanno riscontrato una partecipazione oltre le aspettative da parte di organizzazioni non profit, scuole, comuni ed enti pubblici di tutta Italia. “Storie a lieto fine con mobili, computer ed altre attrezzature che sono diventate patrimonio delle comunità locali”. Partecipano alla presentazione alcuni degli assegnatari dei beni e rappresentanti delle organizzazioni e istituzioni che hanno reso possibile l’iniziativa: Fondazione Triulza aveva sottoscritto un Protocollo con Expo 2015 SpA in liquidazione per gestire operativamente, con il supporto di Fondazione Cariplo, l’assegnazione dei beni individuati e messi a disposizione dalla società che aveva organizzato l’Esposizione Universale di Milano. I criteri per l’assegnazione dei differenti lotti sono stati definiti da un Comitato guida composto da Expo 2015 SpA in liquidazione, Fondazione Triulza, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano. Saranno presenti Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo, Sergio Silvotti, Presidente di Fondazione Triulza e del Comitato guida e alcune associazioni assegnatarie dei bandi come l’Associazione Assistenza Carcerati e Famiglie, la Fondazione Archè, l’Associazione Volontari Civici di Protezione Civile Rozzano Onlus e l’Istituto Comprensivo Statale L. Cadorna.