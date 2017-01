Emergenza freddo: Torino, stasera porte aperte nella stazione della metropolitana di Porta Nuova per accogliere i senza tetto

Porte aperte questa sera nella stazione della metropolitana di Porta Nuova a Torino per accogliere i senza tetto. La decisione è stata presa dal Gruppo Torinese Trasporti, su invito e in accordo con la Città di Torino in considerazione del freddo intenso che in questi giorni sta aumentando i disagi delle persone senza dimora. “Si tratta di una tra le misure che rispondono a una situazione d’emergenza ma, più in generale, è nostro impegno – sottolinea l’assessora al Welfare, Sonia Schellino – rafforzare e migliorare il sistema dell’accoglienza e del sostegno riservato alle persone senza dimora, lavorando insieme a tutte le realtà che in città operano per aiutare chi vive in condizione di estrema marginalità, tenendo naturalmente conto degli esiti delle esperienze passate e, al contempo, considerando la crescente necessità di far fronte a un fenomeno, quello dell’homelessness, che da alcuni anni risulta in progressiva crescita”.

Dalla responsabile delle politiche sociali cittadine è ribadito l’invito, lanciato già nelle scorse settimane, a segnalare la presenza di persone senza dimora che, a causa di freddo e maltempo, si trovino in situazione di particolare criticità e abbiano bisogno di aiuto, telefonando alla Polizia Municipale al numero 011.0111 oppure inviando una comunicazione via email : adulti@comune.torino.it