Emergenza freddo: don Francavilla (Caritas Andria e Puglia), “potenziato l’impegno ordinario senza creare servizi ad hoc”

Da nord a sud tutta la Puglia continua a essere attanagliata dalla morsa di neve e gelo. “La situazione più grave si riscontra nella diocesi di Altamura-Gravina, l’area montuosa al confine con la Basilicata”, racconta al Sir don Domenico Francavilla, responsabile della Caritas diocesana di Andria e delegato regionale delle Caritas pugliesi. Le diverse Caritas, spiega, proseguono, potenziandolo, “l’impegno ordinario continuando a distribuire pasti caldi, coperte e sacchi a pelo nei nostri centri”. Secondo il direttore, le richieste sono aumentate “ma non sono stati creati servizi ad hoc. Potenziamo quello che già esiste, la gente ci conosce e chi ha bisogno si rivolge a noi”. In Puglia, prosegue, “non esistono grandi numeri di senza fissa dimora, tranne che a Bari e a Foggia – ed è un fenomeno legato all’immigrazione dal nord Africa -. In queste città le Caritas stanno potenziando l’accoglienza anche se molti preferiscono dormire in alloggi di fortuna”.