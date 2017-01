Mentre continua l’emergenza freddo e la necessità di proteggere chi vive in strada, oggi a Roma, in via Angelo Battelli 6 (zona Marconi), la Comunità di Sant’Egidio, con il contributo del dopolavoro Acea, ha organizzato un pranzo per circa 250 senza dimora. La festa si concluderà con una grande tombolata di solidarietà.