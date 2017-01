Diocesi: Vicenza, 12 gennaio incontro per la XXVIII Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei

La Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso insieme all’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica propone anche quest’anno un momento di riflessione e approfondimento in occasione della Giornata del dialogo ebraico cristiano (celebrata a livello nazionale il 17 gennaio). La giornata, istituita nel 1990, ha visto negli ultimi dieci anni un significativo approfondimento del testo del Decalogo (le dieci Parole consegnate da Dio a Mosè sul monte Sinai) grazie al confronto tra biblisti cattolici e studiosi ebrei. Quest’anno l’appuntamento è per giovedì 12 gennaio alle 15.30 all’Istituito Rezzara di Vicenza (Stradella della Rocchetta 9\c). Monsignor Giuseppe Dal Ferro (direttore dell’Istituto e delegato vescovile per l’ecumenismo e il dialogo) terrà una conversazione sullo sviluppo e i progressi nel dialogo tra le due religioni dal Concilio Vaticano II ad oggi. L’incontro precede di poco l’inizio della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani che si terrà come ogni anno dal 18 al 25 di gennaio.