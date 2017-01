Diocesi: mons. Ricchiuti (Altamura) ai novelli sacerdoti, “siate ‘preti-preti’, felici e sorridenti”

“Siete Epifania del Signore, manifestazione della sua misericordia, rivelazione di un Dio che, nel suo Figlio Gesù, ama questa umanità senza limiti e senza misura e se ne prende cura, scegliendo e inviando uomini che con coraggio, con audacia e con dedizione, guidino il suo popolo”. Così il vescovo Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, monsignor Giovanni Ricchiuti, si è rivolto lo scorso 5 gennaio a don Fabrizio Caponio e don Donato Goffredo che ha consacrato sacerdoti nella Chiesa Maria Madre della Chiesa di Altamura. Entrambi del 1991, i due giovani hanno completato gli studi nel Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta. Ai novelli presbiteri, mons. Ricchiuti ha rivolto questo invito: “siate ‘preti-preti’, felici e sorridenti, fratelli ‘beniamini’ nella grande famiglia presbiterale e diocesana: amatela, lasciandovi amare; vogliatele bene, perché noi vi vogliamo bene”. Nella sua omelia alla vigilia dell’Epifania, il vescovo ha auspicato che “la sua luce inondi la ‘nostra’ Chiesa diocesana, e ne faccia una comunità senza mura e senza porte, dove chiunque giunga ‘da lontano’ trovi e incontri Lui, il Signore”. Per questo – ha esortato mons. Ricchiuti – “spazziamo via le chiusure mentali, molto più gravi del chiudere le porte in faccia; scacciamo pensieri di superiorità e di detentori della verità; rimettiamoci in cammino anche noi con umiltà, facendoci compagni di viaggio di chi cerca speranza, amore, accoglienza e desidera sedersi a tavola, per condividere il pane della carità e della fraternità”.