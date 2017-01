Diocesi: Brindisi, a San Vito dei Normanni iniziative per il dialogo tra cristiani ed ebrei e per l’unità dei cristiani

L’aula della Biblioteca “San Benedetto” di San Vito dei Normanni (Br) ospiterà la prossima settimana due eventi organizzati in occasione della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei e la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si tratta di iniziative promosse dalla Comunità delle Suore Oblate Benedettine con gli amici della Biblioteca “San Benedetto” e l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Brindisi-Ostuni. Il primo appuntamento, in programma per lunedì 16 gennaio, sarà dedicato a “Il Libro di Rut, dalle cinque Meghillot”. Interverranno Furio Aharon Biagini, docente di storia dell’Ebraismo all’Università del Salento e membro dell’Associazione italiana di studi giudaici, e Raffaele Ogliari, della comunità monastica di Bose in Ostuni e docente di Ecumenismo presso l’Istituto di Teologia Ecumenica “San Nicola” di Bari e l’Istituto superiore di Scienze Religiose di Brindisi. Sarà invece “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” il tema dell’incontro che si svolgerà giovedì 19 gennaio e che vedrà come relatore Kegham Jamil Boloyan, docente armeno siriano presso l’Università del Salento e presidente del Centro Studi e ricerche di Orientalistica di Bari. Entrambi gli eventi, con inizio alle 18.30, saranno condotti da Fabio Crastolla.