Diocesi: Agrigento, sabato 14 saranno presentati i Rapporti Immigrazione Caritas e Migrantes e Italiani nel Mondo 2016

Sabato 14 gennaio, alle ore 17, nella Sala Teatro “Granata”, in via Barone 2A, ad Agrigento, in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il Centro per le missioni, con il suo Servizio Migrantes, Caritas diocesana Agrigento e la Fondazione Mondoaltro presenteranno il Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes e il Rapporto Italiani nel Mondo 2016. “Obiettivo dell’incontro – si legge in una nota – sarà quello di approfondire la conoscenza dei dati sul fenomeno immigratorio, ponendolo in relazione con l’ancora viva esperienza emigratoria italiana”. Interverranno Luca Insalaco, che presenterà il Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes, e Mariella Guidotti (responsabile del Servizio Migrantes della diocesi agrigentina), che introdurrà il Rapporto Italiani nel Mondo 2016. Sarà dato spazio alla testimonianza di Béatrice Panaro, missionaria tra migranti in Svizzera, e di alcuni minori stranieri non accompagnati residenti ad Agrigento. Nel suo messaggio scritto in occasione della Giornata mondiale, “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”, ricorda una nota della diocesi di Agrigento, “il Santo Padre ha voluto rivolgere ai più fragili fra i migranti, i minorenni, la sua attenzione pastorale, richiamando tutti noi al dovere di responsabilità e custodia nei loro confronti. Sono sempre più i minori che affrontano il viaggio senza la compagnia di un adulto, esponendosi a enormi rischi. Di molti di essi si perdono le tracce e questo non può che allarmarci e richiamarci a una responsabilità condivisa”.