Chiesa in Europa: Forum cattolico-ortodosso a Parigi. Card. Bagnasco in visita a Bruxelles

Doppio appuntamento europeo questa settimana per il Sir, in prima fila a iniziative ecclesiali a Bruxelles e Parigi. Da oggi al 13 gennaio il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana e del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), visiterà Bruxelles unitamente a un gruppo di circa 30 giovani sacerdoti dell’arcidiocesi di Genova. “La visita, oltre ad avere carattere pastorale, sarà anche un’occasione”, si legge in una nota della Comece, che ha sede a Bruxelles, “per un approfondimento delle politiche dell’Ue e soprattutto delle attività della Comece e del suo segretariato”. Sono previsti incontri con esponenti del Parlamento europeo, della Commissione e della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue. Questa sera sarà celebrata, alle ore 19 presso la cappella di St. Francois, una messa con la comunità italiana di Bruxelles. A Parigi, invece, si tiene da oggi al 12 gennaio il quinto Forum europeo cattolico-ortodosso, promosso dal Ccee insieme con il Patriarcato ecumenico in accordo con le Chiese ortodosse presenti in Europa. I lavori si apriranno nel pomeriggio con i saluti dell’arcivescovo di Parigi, cardinale André Vingt-Trois. Toccherà poi a due co-presidenti del Forum, al metropolita Gennadios di Sassima e al cardinale Péter Erdő, di introdurre i lavori. Il tema scelto è “L’Europa nel timore della minaccia del terrorismo fondamentalista e il valore della persona e la libertà religiosa”. I lavori si concluderanno giovedì 12 gennaio con l’adozione di un messaggio finale.