Cardinale Bassetti: con Bauman “il mondo della cultura contemporanea perde uno dei suoi più insigni studiosi”

Zygmunt Bauman, morto oggi, “teorico della società liquida, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, il 6 maggio 2014 tenne una conferenza a Perugia – organizzata dalla Conferenza episcopale umbra in collaborazione con il Progetto culturale della Cei, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per Stranieri di Perugia – dal titolo ‘Il destino della libertà”. E oggi il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale umbra Gualtiero Bassetti ha commentato la triste notizia ricordando questo piacevole incontro perugino con Bauman, durante il quale ebbe modo di apprezzare ancor più le sue doti umane e di studioso. “Il mondo della cultura contemporanea – ha sottolineato il porporato – perde uno dei suoi più insigni studiosi”.

La conferenza dell’illustre sociologo si svolse in una gremitissima Sala dei Notari del palazzo comunale dei Priori e che vide la partecipazione di cittadini, studenti e alcune tra le più importanti cariche pubbliche dell’Umbria fu un evento eccezionale per la città di Perugia. Dopo i saluti del cardinale Bassetti, presero la parola i professori Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. A Roberto Righetto, responsabile allora delle pagine culturali di Avvenire, spettò il compito di presiedere l’incontro. Gli interventi di quella conferenza sono ora raccolti in un volume edito da Città Nuova e curato da Andrea Possieri (Il destino della libertà, Città Nuova, Roma).