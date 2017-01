Cardinale Bagnasco: visita a Bruxelles con sacerdoti della diocesi di Genova. “Opportunità di allargare i nostri orizzonti”

(Bruxelles) “Sono lieto di essere qui con voi, in questa mia prima visita in Belgio” per celebrare l’Eucarestia nella memoria del Battesimo di Gesù. Il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, presidente della Cei e del Ccee (Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa), ha salutato i presenti alla messa celebrata questa sera presso la cappella di St. Francois a Bruxelles, con la comunità italiana della capitale. Il cardinale, accompagnato da una trentina di sacerdoti della sua diocesi, è in visita, fino a venerdì 13 gennaio, alla Chiesa locale, alla Comece (Commissione degli episcopati della Comunità europea) e alle istituzioni europee. Durante l’omelia, Bagnasco si è anzitutto rivolto al gruppo dei preti genovesi: “Uscire, per una settimana, dalla vita di ogni giorno, dagli impegni e dai nostri uffici quotidiani, e stare insieme può aiutarci. Possiamo così rinsaldare la convinzione che è bello stare insieme, alimentare l’amicizia e rafforzare la nostra vocazione e il ministero sacerdotale cui siamo chiamati”. Ma, ha aggiunto il porporato, “a questa unità sacramentale deve corrispondere un lavorìo, una condivisione, anche la ‘fatica’ della fraternità. Così come fanno le famiglie che condividono tutto della vita, le gioie, i dolori, gli impegni”. “Inoltre abbiamo qui l’opportunità di allargare i nostri orizzonti. Tutto ciò per ampliare lo sguardo, sostenere la nostra vocazione per il nostro servizio alla Chiesa”.