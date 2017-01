Attentato Gerusalemme: mons. Pizzaballa (patriarcato latino), “speriamo di non ritrovarci in una nuova ondata di violenza”

“Mi auguro che resti un episodio isolato e di non ritrovarci all’inizio di una nuova ondata di violenza. Abbiamo già visto tantissime volte che questi fatti violenti non fanno altro che produrre altra violenza con un peggioramento della situazione di cui non abbiamo bisogno”. Così l’amministratore apostolico del Patriarcato latino, monsignor Pierbattista Pizzaballa, commenta al Sir la strage compiuta da un palestinese di 28 anni, abitante del quartiere est della città, che con un camion ha falciato e ucciso quattro soldati israeliani (tre donne e un uomo, tutti sui 20 anni) fermi ad una fermata di autobus sulla Promenade di Armon Hanatziv, quartiere ebraico di Gerusalemme est. Luogo molto frequentato anche dai turisti. Il premier Netanyahu ha detto che l’attentatore, ucciso subito dalla polizia, è un simpatizzante dell’Is e ha parlato di un filo comune con analoghi attacchi a Nizza e a Berlino. L’attentato è stato condannato anche da padre Ibrahim Faltas, della Custodia di Terra Santa in una dichiarazione resa alla Radio Vaticana. Ancora oggi Papa Francesco nel suo discorso al Corpo diplomatico è tornato sul conflitto israelo-palestinese ribadendo che “la Santa Sede rinnova il suo pressante appello affinché riprenda il dialogo fra Israeliani e Palestinesi, perché si giunga ad una soluzione stabile e duratura che garantisca la pacifica coesistenza di due Stati all’interno di confini internazionalmente riconosciuti. Nessun conflitto può diventare un’abitudine dalla quale sembra quasi che non ci si riesca a separare. Israeliani e Palestinesi hanno bisogno di pace. Tutto il Medio Oriente ha urgente bisogno di pace!”. Nel 2017 ricorrono i 50 anni dell’occupazione militare israeliana dei territori palestinesi in seguito alla Guerra dei Sei Giorni (5-10 giugno 1967).