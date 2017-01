Salute: Roma, Marzetti (Garante infanzia) in visita al Bambino Gesù annuncia campagna di sensibilizzazione per igiene mani

Nella giornata di ieri, in occasione dell’Epifania, il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, ha fatto vista ai pazienti dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, presso la sede del Gianicolo a Roma. Ad accoglierlo, Massimiliano Raponi e Alberto Villani, rispettivamente direttore sanitario e responsabile di pediatria e malattie infettive dell’Ospedale. “Nel corso della visita – si legge in una nota – il Garante si è intrattenuto con i bambini e ragazzi all’interno del reparto e ha distribuito loro alcuni gadget, tra cui magliette e cappellini”. “Sono venuto al Bambino Gesù far sentire ai piccoli pazienti dell’Ospedale la mia vicinanza e il mio affetto”, ha dichiarato Marzetti, sottolineando che “ho davvero riscontrato un’attenzione particolare nell’ambito dell’assistenza e la cura dei pazienti”. Il Garante ha inoltre ricordato l’importanza della vaccinazione in età pediatrica e di alcune buone abitudini a tutela della salute dei più piccoli, come quella di lavarsi le mani. Marzetti ha annunciato di voler “promuovere una campagna di sensibilizzazione istituzionale. Lavarsi le mani è un gesto semplice e allo stesso tempo fondamentale per prevenire malattie”. Per Raponi, “quella del Garante è stata una visita molto importante, grazie alla quale abbiamo potuto rappresentare il valore più alto dell’Ospedale”. Proprio a riguardo delle norme igienico-sanitarie volte a scongiurare numerose infezioni, al Bambino Gesù – prosegue la nota – “il personale sanitario indossa una spilletta con la scritta ‘Chiedimi se mi sono lavato le mani’, così da promuovere tra i genitori una partecipazione attiva nel verificare la corretta adesione e stabilire una buona alleanza con il personale”. Inoltre, “all’interno di ogni sala-visita è prevista la presenza dell’apposito detergente con accanto la targhetta recante le indicazioni su come effettuare il lavaggio nel modo più opportuno”.