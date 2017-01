Recanati 2018: card. Ravasi, “caloroso sostegno”. “Motivazioni più che evidenti e condivisibili”

Scatta oggi, 7 gennaio, la “maratona” social per appoggiare la candidatura di Recanati a capitale italiana della cultura 2018. “Se credi nella forza della cultura come driver dello sviluppo economico e sociale in Italia aderisci alla campagna Thunderclap”, recita lo slogan veicolato dall’Amministrazione comunale, con il sindaco Francesco Fiordomo in prima linea, ma a caldeggiare il nome di Recanati nella corsa al prestigioso titolo è anche un punto di indiscutibile riferimento per la Chiesa e la vita culturale del nostro Paese. Presidente del Pontificio Consiglio della cultura, il cardinale Gianfranco Ravasi si è infatti favorevolmente espresso per la designazione recanatese, a cui esprime il proprio “caloroso sostegno”. Come si legge in una missiva indirizzata al primo cittadino, il porporato parla di “motivazioni più che evidenti e condivisibili” per questo “microcosmo” che racchiude in sé ben più di una ricchezza, sia sotto il profilo artistico che religioso e civile. In particolare, sottolinea Ravasi, va incoraggiata “la doppia prospettiva suggerita dall’opera del grande poeta, lo sguardo alle piccole realtà quotidiane e la visione dell’infinito”, che “si presenta come un eccezionale punto di vista per ammirare e apprezzare le straordinarie caratteristiche del territorio marchigiano in tutti i suoi molteplici aspetti”. A quello che rappresenta un “unicum nel panorama europeo e mondiale” va dunque il “plauso” da parte del cardinale, con l’auspicio che la candidatura per l’anno che verrà “possa essere efficace per far conoscere e apprezzare uno dei tanti gioielli della provincia italiana, non sempre adeguatamente apprezzata”.