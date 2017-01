Papa Francesco: domani battezza 28 bambini nella Cappella sistina

Domani, domenica 8 gennaio e solennità del Battesimo del Signore, Papa Francesco presiede alle 9.30 la Messa nella Cappella Sistina. Durante il rito battezzerà 28 bambini (13 femminucce e 15 maschietti). Dall’inizio del suo pontificato, è la quarta volta che Francesco presiede la Messa nella Cappella sistina nel giorno in cui termina il tempo di Natale, amministrando il sacramento del Battesimo. “Non dimenticatevi che la più grande eredità che voi potrete dare ai vostri bambini è la fede. Abbiate cura che non venga persa, di farla crescere e lasciarla come eredità (…) vi auguro che siate capaci di far crescere questi bambini nella fede”, l’augurio rivolto ai genitori dal Pontefice nell’omelia della Messa del 10 gennaio 2016. Lo Spirito santo, ha poi spiegato all’Angelus, “nel Battesimo cristiano è l’artefice principale: è Colui che brucia e distrugge il peccato originale, restituendo al battezzato la bellezza della grazia divina”. E l’essere figli di Dio “comporta la responsabilità di seguire Gesù”, ha aggiunto, e “riprodurre in noi stessi i suoi lineamenti: cioè mansuetudine, umiltà, tenerezza. E questo non è facile, specialmente se intorno a noi c’è tanta intolleranza, superbia, durezza. Ma con la forza che ci viene dallo Spirito Santo è possibile!”. Per il Papa, lo Spirito “spinge la nostra vita sul sentiero impegnativo ma gioioso della carità e della solidarietà verso i nostri fratelli”, ci dona “la tenerezza del perdono divino e ci pervade con la forza invincibile della misericordia del Padre”. Infine l’esortazione a ricordare il giorno del nostro Battesimo, “data da festeggiare” perché “è la data della nostra rinascita come figli di Dio”. Domani, durante la Messa, si pregherà per i bambini che soffrono perché “il Signore susciti sempre uomini e donne capaci di chinarsi su di loro con carità instancabile”.