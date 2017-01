Nonni: Milano, il 23 gennaio un incontro su “Le età della vita” di Guardini

Saranno le riflessioni contenute in “Le età della vita” del teologo e scrittore Romano Guardini il filo conduttore dell’incontro che si terrà a Milano lunedì 23 gennaio, alle 21, presso l’auditorium del Centro culturale di Milano. Si tratta di un appuntamento, promosso dall’Associazione Nonni 2.0, inserito – si legge in una nota – tra le “iniziative volte ad approfondire tutti gli aspetti del ruolo e della funzione dei nonni”. L’incontro avrà come relatore don Alberto Cozzi, teologo e vicepreside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, dov’è docente di Teologia sistematica.