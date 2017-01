Natale ortodosso: le celebrazioni a Lamezia Terme in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes

Nel fine settimana le comunità ortodosse in Italia celebreranno la festa della natività di Gesù. Molti gli appuntamenti in tutto il Paese. A Lamezia Terme, su iniziativa della locale comunità ucraina, in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes e il Centro interculturale Insieme, ci si ritroverà nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie per celebrare la Divina Liturgia presieduta da padre Taras Zvir, che da diversi anni accompagna spiritualmente i cristiani ortodossi residenti a Lamezia Terme. Domenica, invece, nel salone della parrocchia della Pietà è previsto un momento di festa per tutti, con l’esposizione e la degustazione dei dolci tipici della tradizione natalizia ucraina, canti in lingua, costumi tradizionali ucraini e momenti di animazione per famiglie e bambini.