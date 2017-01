Maltempo: Coldiretti, contro gelo e neve mobilitati anche i trattori

Nelle regioni più colpite dal maltempo è stato necessario mobilitare anche i trattori degli agricoltori di Coldiretti per togliere la neve dalle strade e distribuire il sale contro il gelo, ripristinare la circolazione e scongiurare il rischio isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne. E’ quanto riferisce Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo che sta attraversando il Paese. I trattori attrezzati come spalaneve e come spandiconcime per la distribuzione del sale sono all’opera per evitare il blocco di migliaia di chilometri di strada. “I mezzi agricoli – sottolinea Coldiretti – possono intervenire anche dove quelli industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali che caratterizzano le aree piu’ colpite dall’ondata di maltempo. Liberare dall’isolamento le strade di campagna è necessario – continua Coldiretti – per consentire le consegne quotidiane del latte ma anche per rifornire i mercati di verdure e ortaggi”. Nelle zone terremotate “con l’arrivo della neve e del freddo – afferma l’associazione – occorre assolutamente accelerare le procedure per garantire l’arrivo dei moduli abitativi e delle stalle a tutte le aziende e agli allevamenti danneggiati”. Urgenti i ricoveri per gli animali e la sistemazione di agricoltori e allevatori che hanno avuto le case crollate o lesionate. Intanto, per tutto il week end i produttori terremotati saranno ospitati nel mercato di Campagna amica in piazza Navona per iniziativa della Coldiretti in collaborazione con il Codacons per consentire a cittadini e visitatori di fare la spesa aiutando concretamente e direttamente la ripresa economica e occupazionale dei territori colpiti dal sisma.