Made in Italy: Coldiretti, con 38 miliardi è record export alimentare nel 2016

Record storico per il valore delle esportazioni di prodotti agroalimentari italiani che nel 2016 ha raggiunto il massimo di sempre, arrivando a 38 miliardi di euro, grazie a una crescita del 3 per cento. E’ quanto emerge da una proiezione di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nei primi nove mesi del 2016. Quasi i tre quarti delle esportazioni – sottolinea Coldiretti – interessano i Paesi dell’Unione europea” ma “il made in Italy a tavola continua a crescere su tutti i principali mercati, dal Nordamerica all’Asia fino all’Oceania. Solo in Russia l’export continua a soffrire pesantemente gli effetti dell’embargo”. Tra i principali settori dell’export tricolore il prodotto più acquistato all’estero si conferma il vino (5,6 miliardi e una crescita del 3%) davanti all’ortofrutta fresca (5 miliardi e +4%), ai formaggi (2,4 miliardi e +7 per cento) e all’olio che fa segnare un +6%. Balzo in avanti anche dai salumi, con un +8 per cento. Analizzando le performance dei prodotti nei singoli Stati si scoprono aspetti sorprendenti – evidenzia Coldiretti – a partire del successo del vino tricolore in casa degli altri principali produttori, con gli acquisti che crescono in Francia (+5%), Stati Uniti (+3%), Australia (+14%) e Spagna (+1%). Il record “è significativo delle grandi potenzialità dell’agroalimentare italiano che traina la ripresa dell’intero made in Italy”, afferma il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che “l’andamento sui mercati internazionali potrebbe ulteriormente migliorare con una piu’ efficace tutela nei confronti della ‘agropirateria’ internazionale che fattura oltre 60 miliardi di euro”. All’estero – conclude – sono falsi due prodotti alimentari di tipo italiano su tre”.