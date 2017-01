Giornata missionaria dei ragazzi: la 66ª edizione dedicata al tema “A tutto cuore”

In occasione della solennità dell’Epifania si celebra in tutte le comunità cristiane del mondo Giornata missionaria dei ragazzi. Il tema scelto per l’edizione 2017, la sessantaseiesima, è “A tutto cuore”. “Un motto – si legge in una nota – che riprende, in modo più semplice e alla portata dei bambini, il tema della Giornata missionaria mondiale che ha per slogan: ‘Nel nome della Misericordia’”. Sul manifesto preparato per far conoscere l’iniziativa – spiegano i promotori – è raffigurato “un Gesù su uno shuttle che va in tutto il mondo. Lo circonda con un grande cuore a significare come il mondo è al centro del cuore di Dio”. “Anche noi – proseguono – abbiamo la responsabilità di circondare il mondo in cui viviamo con il cuore di Dio”. Sul sito www.ragazzi.missioitalia.it è disponibile il materiale per l’animazione della Giornata che, nelle Chiese locali, per esigenze diverse, può essere festeggiata in un data diversa ma vicina a quella dell’Epifania.