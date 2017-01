Freddo: Corsinovi (Misericordie), “le nostre sedi diventino rifugio per chi chiede aiuto per ripararsi”

“Le sedi delle Misericordie Italiane diventino un rifugio per tutti coloro che stanno soffrendo a causa del freddo”. È l’appello diffuso oggi da Alberto Corsinovi, responsabile dell’Area Emergenza della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. “Le temperature in questi giorni sono particolarmente rigide in tutta Italia e già diversi senza tetto hanno perso la vita proprio a causa della mancanza di un rifugio”, si legge in una nota della Confederazione, nella quale si sottolinea che “le Misericordie, rispondendo anche all’appello di Papa Francesco che ha invitato tutti ad aprire le porte a queste persone in grande difficoltà per aiutarle a superare questi giorni di clima rigido, hanno deciso di rendersi disponibili ed accogliere tutti coloro che ne avranno necessità”. “Le nostre Misericordie devono diventare delle case aperte per soccorrere e dare un tetto a tutti coloro che sono senza casa e chiedono un aiuto per ripararsi”, conclude Corsinovi, assicurando che “tutte le Misericordie in tutta Italia risponderanno all’appello di Papa Francesco, chiunque busserà troverà aperte le nostre porte”.