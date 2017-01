Diocesi: Nuoro, domani si apre la visita pastorale di mons. Marcia alla città

Si aprirà con la celebrazione eucaristica che domani, domenica 8 gennaio, il vescovo di Nuoro, monsignor Mosè Marcia, presiederà alle 17 in Cattedrale, la visita pastorale alle comunità parrocchiali della città di Nuoro. Dopo aver visitato 23 parrocchie nelle foranie Madonna d’Itria, Madonna dei Martiri, Madonna di Gonare e Madonna del Rimedio nel corso del 2016, mons. Marcia dedicherà i primi mesi del 2017 alla città di Nuoro. Dal 15 al 21 gennaio visiterà la comunità parrocchiale di Santa Maria della Neve mentre la settimana successiva sarà nella parrocchia della Madonna del Rosario. Seguiranno le visite alle comunità parrocchiali della Beata Maria Gabriella, di san Domenico Savio, di san Giovanni Battista, della Madonna delle Grazie, di san Francesco, di san Giuseppe e del Sacro Cuore. L’ultima parrocchia ad essere visitata sarà quella di san Paolo, dal 2 al 4 aprile. Per domenica 9 aprile, nella Cattedrale di Nuoro, è in programma la celebrazione eucaristica per la chiusura della visita pastorale alla città. Sul sito della diocesi di Nuoro (www.diocesidinuoro.it), nella sezione dedicata alla visita pastorale “Nulla ci tolga la gioia della speranza”, è possibile rimanere aggiornati sugli orari delle celebrazioni e degli incontri del vescovo Marcia nelle diverse parrocchie.