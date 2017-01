Diocesi: La Spezia, il “Premio della bontà” alle attività promosse dalle insegnanti Lacagnina e Viasco

Al termine del Pontificale dell’Epifania, il vescovo de La Spezia, monsignor Luigi Ernesto Palletti, ha consegnato ieri il premio della solidarietà “Monsignor Siro Silvestri”, ormai tornato di fatto all’antico nome di “Premio della bontà”. Con questo riconoscimento, promosso dalla Caritas diocesana, quest’anno si sono volute premiare le attività promosse da Letizia Lacagnina e Paola Viasco, entrambe insegnanti di religione in due istituti superiori cittadini, il liceo scientifico “Pacinotti” e il commerciale “Da Passano – Fossati”. Diversi gruppi di ragazzi, grazie alle insegnanti, partecipano ormai da anni a progetti volti ad alleviare diverse situazioni di povertà e di disagio presenti nel territorio spezzino: dagli anziani soli al doposcuola gratuito per i meno abbienti, dalla raccolta di generi alimentari all’aiuto a persone disabili. Per questo motivo, a ritirare il premio sono stati, oltre alle docenti, alcuni degli studenti coinvolti nelle attività di volontariato. Grazie alla generosità del Lion club “Spezia Host” – presente alla cerimonia con il presidente Luigi Di Razza, Franco Bernardi e con altri soci – verranno messi a disposizione 1.500 euro per continuare a sostenere le attività in essere.