Diocesi: Firenze, il 14 gennaio si apre l’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione di madre Tribbioli

Si aprirà sabato 14 gennaio, a Firenze, l’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio madre Maria Agnese Tribbioli, fondatrice delle “Pie Operaie di San Giuseppe”. La sessione di apertura sarà preceduta, alle 16, dalla celebrazione del Vespro che l’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, presiederà nella Chiesa di San Giovanni Battista della Calza. Agnese Tribbioli nacque a Firenze nell’aprile del 1879. Dopo un’infanzia difficile per la povertà della famiglia e gli studi presso l’Istituto del “Patrocinio di San Giuseppe”, nel gennaio 1901 fece la vestizione nello stesso Istituto, assumendo il nome suor Maria Agnese. Lasciato l’Istituto sul finire degli anni ‘10 del XX secolo, a cavallo degli anni ‘20 e ‘30, non senza incomprensioni e difficoltà, fondò la Congregazione Suore Pie Operaie di San Giuseppe, grazie anche al sostegno del cugino monsignor Paolino Tribbioli, che era vescovo di Imola. L’Istituto ottenne poi il riconoscimento della diocesi fiorentina nel 1952 e quello pontificio nel 1962. Madre Tribbioli, durante la Seconda Guerra mondiale, si adoperò anche a favore degli ebrei dando loro rifugio nella Casa generalizia dell’Istituto. Per questo, nel 2009 dopo 44 anni dalla morte, avvenuta a Firenze il 27 febbraio 1965, fu deciso di inserire il suo nome nell’elenco dei “Giusti tra le nazioni” nello Yad Vashem di Gerusalemme.