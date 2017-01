Diocesi: Asti, martedì 10 gennaio la giornata sacerdotale

Si celebrerà martedì 10 gennaio, ad Asti, la giornata sacerdotale di Sant’Ilario, patrono del Seminario cittadino. “L’appuntamento, per tutti i sacerdoti, i religiosi e i diaconi – si legge in una nota – è per le 9.15 nella casa madre dei Padri Giuseppini”. L’incontro inizierà con la recita dell’ora terza a cui seguirà la lectio divina tenuta da don Antonio Delmastro, parroco di Santi Cosma e Damiano a san Damiano d’Asti. Il sacerdote proporrà un approfondimento del testo del vangelo di Luca “in cui si descrive il cammino dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35), un racconto che – prosegue la nota – rappresenta un capolavoro di catechesi missionaria e di dialogo confortante”. Dopo la meditazione personale, seguiranno la condivisione a gruppi e il pranzo, che concluderà l’incontro.