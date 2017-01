Diocesi: Alessandria, dal 9 gennaio corso biblico sul Vangelo di Matteo

Prenderà il via lunedì 9 gennaio, ad Alessandria, il corso biblico per una lettura approfondita del vangelo di Matteo. L’iniziativa, promossa dal Servizio per la catechesi della diocesi di Alessandria, sarà curata da don Vittorio Gatti. Sono in programma 6 incontri, che si terranno tutti di lunedì (9, 16 e 30 gennaio; 6, 13 e 20 febbraio) presso l’Istituto Santa Chiara, dalle 21. “Il corso – si legge in una nota – è rivolto ai catechisti, agli operatori pastorali e a tutte le persone interessate ad un approfondimento della Parola di Dio”.