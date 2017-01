Chiese di Sardegna: oggi a Oristano incontro regionale per le famiglie

Si svolge oggi, sabato 7 gennaio, a Oristano, l’incontro regionale per le famiglie. L’appuntamento, ospitato presso la parrocchia di san Giovanni Evangelista, è dedicato al tema “L’abbraccio dell’Amoris Laetitia: una giornata in famiglia”. “L’esortazione di Papa Francesco – si legge in una nota – farà da guida alla giornata, in continuità con i precedenti appuntamenti della pastorale familiare regionale”. In programma, infatti, la lectio divina su “La tenerezza dell’abbraccio” proposta da Arnaldo e Adele Scarpa, della commissione regionale per la Pastorale familiare, e la relazione “Amoris Laetitia: itinerario di fede per sposi in cerca di Cristo”, affidata ai coniugi Gianluca e Stefania Carta, anche loro membri della commissione regionale per la Pastorale familiare. Alla giornata partecipa anche monsignor Mosè Marcia, vescovo di Nuoro e delegato regionale per la famiglia. Nel pomeriggio, padre Christian Steiner – con Tonino Cau e Carmen Farina, incaricato regionale dell’Ufficio famiglia – fornirà alcune indicazioni sulle “Riflessioni di coppia” mentre i coniugi Tore e Loredana Marcia, segretari della commissione, introdurranno i lavori di gruppo. La giornata si concluderà verso le 17.30, dopo la condivisione in assemblea di quanto emerso nei gruppi.