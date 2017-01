Adozione: Aibi, partito per la Cina il primo gruppo di coppie del 2017

E’ partito ieri per la Cina il primo gruppo 2017 di coppie di genitori adottivi che tra pochi giorni potranno abbracciare a Xi’An il loro bambino. A darne notizia è un comunicato dell’associazione Aibi – Amici dei bambini. I neogenitori arrivano da Lombardia, Puglia (2 coppie), Lazio e Friuli Venezia Giulia. Sono passati attraverso i colloqui con i servizi sociali e i giudici, i corsi di preparazione nella sede Aibidella loro regione, le pratiche adottive, l’abbinamento e l’attesa di quella chiamata tanto agognata. Ad attenderli, dall’altra parte del mondo, ci sono cinque bambini piccoli a cui la vita ha tolto fin da subito la sicurezza e l’amore di una famiglia. Ma qual è la “tabella di marcia” delle coppie? Incontratesi dopo la partenza dalle rispettive città di origine in un aeroporto “intermedio”, da questo sono decollati alla volta di Pechino. Ad attenderli nella capitale cinese il referente locale di Aibi. Dopo una settimana a Xi’An, la comitiva – finalmente al gran completo – si trasferirà di nuovo a Pechino, dove si fermerà per altre 2 settimane (per un totale di permanenza in Cina 3 settimane).