Umanesimo cristiano: il 10 gennaio riprendono i “Martedì alla Gregoriana”. Relatore don Repole

Riprenderanno il 10 gennaio i “Martedì alla Gregoriana”, ciclo di conferenze mensili – organizzate dal Centro Hurtado della Pontificia Università Gregoriana e dall’Ufficio per la Pastorale scolastica del Vicariato di Roma – che, per l’anno accademico 2016-2017, sono dedicate al tema “Chiamati a vivere l’umanesimo cristiano”. Dopo i quattro incontri svoltisi negli ultimi mesi del 2016, martedì 10 gennaio sarà don Roberto Repole, presidente dell’Associazione teologica italiana, a parlare de “La dottrina cristiana ha carne tenera [contro il neo-pelagianesimo]”. Nell’ambito dei “Martedì alla Gregoriana”, giovedì 19 gennaio si svolgerà invece l’incontro di preghiera per l’unità dei cristiani che sarà animato dai Fratelli di Taizé.