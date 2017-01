Sviluppo consapevole: Torino, il 13 gennaio “Dialogo tra l’urbanistica e la lettera enciclica Laudato si’”

Sarà “Accettare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un processo condiviso: il caso del governo del territorio” il tema dell’incontro in programma a Torino per venerdì 13 gennaio. Dalle 14.30, presso la Casa della Cooperazione, si svolgerà un “Dialogo tra l’urbanistica e la lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune”. L’iniziativa, organizzata dalla sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’Istituto nazionale di urbanistica e dall’ufficio regionale per la Pastorale sociale e del lavoro (Psl) di Piemonte e Valle d’Aosta, vuole “offrire – si legge nella presentazione – un contributo al rinnovamento dell’urbanistica e dei suoi strumenti, alla luce del dibattito in corso tra i cultori della disciplina e di altre discipline, e della forza di interpellazione etica di Laudato si’, ad un anno e mezzo dalla sua pubblicazione”. Dopo i saluti di Domenico Paschetta, presidente di Confcooperative Piemonte, e l’introduzione di don Flavio Luciano, direttore dell’ufficio regionale Psl, saranno i ragazzi dell’Azione Cattolica della diocesi di Torino a presentare “La città che vogliamo”. Seguiranno le relazioni di Pier Paolo Simonini, di Mauro Giudice e di Fabio Minucci. Sarà poi la volta della tavola rotonda, moderata dal giornalista Andrea Ciattaglia, a cui parteciperanno Carlo Alberto Barbieri, Marco Devecchi, Beppe Elia, Mario Salomone e Alberto Valmaggia. Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate a Luca Davico.