Poveri a Roma: Medicina solidale, “Mc Donald’s di Borgo Pio doni panini a chi vive in strada”

“Al di là delle polemiche pro o contro il fast food a san Pietro abbiamo deciso di scrivere ai gestori della nuova attività per chiedere di dare un segnale di solidarietà offrendo alcuni pasti per le persone che assistiamo sotto il colonnato”. È’ quanto dichiara Lucia Ercoli, direttore dell’associazione Medicina solidale, in merito alle polemiche scoppiate per l’apertura di Mc Donald’s a Borgo Pio, a due passi dal Vaticano. “C’è il bisogno – aggiunge Ercoli – del sostegno di tutti e da una inutile polemica crediamo che si possa trarre vantaggi per gli ultimi che popolano le strade vicine san Pietro”. “Sarebbe bello – conclude il direttore di Medicina solidale – se la direzione del fast food decidesse di organizzare una cena o un pranzo speciale per gli utlimi noi ci metteremo i nostri volontari”.