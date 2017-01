Papa Francesco: entrato in basilica per la Messa dell’Epifania

Il Papa ha fatto il suo ingresso nella basilica di san Pietro poco prima delle 10, percorrendo a piedi il corridoio della navata centrale accompagnato dai cardinali, dai vescovi, dai sacerdoti e i diaconi concelebranti. La basilica è gremita in ogni ordine di posto, con i fedeli puntuali all’appuntamento che conclude le celebrazioni del tempo di Natale e inaugura idealmente il tempo di Pasqua. Subito dopo il Vangelo, e subito prima dell’omelia, infatti, come è tradizione verrà proclamato il giorno della Pasqua. L’Epifania, un tempo, era chiamata “Pasqua Epifania”, e di fatto è la prima Pasqua del calendario liturgico, preannuncio della Pasqua di Resurrezione. La celebrazione di oggi, come accade in solennità come queste, è interamente celebrata in latino, a parte l’omelia che Papa Francesco pronuncerà in italiano.