Papa Francesco: Angelus, regala un libro distribuito dai poveri, dai senzatetto e dai profughi

“I Magi offrono i loro doni, ma è Gesù il vero dono, in cui vediamo volto misericordioso del Padre che ci accoglie e ci perdona sempre, il volto di Dio che non ci tratta mai secondo le nostre opere e i nostri peccati, ma secondo la sua misericordia”. Lo ha detto il Papa, che ha terminato l’Angelus parlando a braccio e ha fatto ai 35mila fedeli presenti un annuncio: “Anche io ho pensato di farvi un piccolo dono: il libretto ‘Icone di misericordia’. Il dono di Dio è Gesù, volto misericordioso del Padre, e per ricordare questo dono di Dio vi darò questo dono che vi verrà distribuito dai poveri, dai senzatetto e dai profughi insieme a tanti volontari e religiosi, che saluto cordialmente e ringrazio di vero cuore”. “Vi auguro un anno di giustizia, di perdono, di serenità, ma soprattutto un anno di misericordia”, l’augurio di Francesco: “Vi aiuterà legge questo libro: è tascabile, potete portarlo con voi. Non vi scordate di farvi anche voi il dono della vostra preghiera. Buona festa, buon pranzo e arrivederci!”.