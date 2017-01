Papa Francesco: Angelus, auguri alle comunità ecclesiali d’Oriente per il Natale

“Domani le comunità ecclesiali dell’Oriente che seguono il Calendario Giuliano celebreranno il Santo Natale. In spirito di gioiosa fraternità auguro che la nuova nascita del Signore Gesù le ricolmi di luce e di pace”. È l’augurio del Papa dopo la recita dell’Angelus di oggi, in cui ha ricordato che “l’Epifania è la Giornata dell’Infanzia Missionaria”, incoraggiando “tutti i bambini e i ragazzi che in tante parti del mondo si impegnano a portare il Vangelo e ad aiutare il loro coetanei in difficoltà”. Poi un saluto, tra gli altri fedeli, a quelli venuti da Lazio, Abbruzzo e Molise, e un “grazie” alla Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria “per questo servizio educativo”. Non è mancato il saluto del Papa ai partecipanti al corteo storico-folcloristico, che quest’anno è dedicato alle terre dell’Umbria meridionale e che “si propone di diffondere i valori di solidarietà e fratellanza”, ai partecipanti al grande Corteo dei Re Magi che si svolge a Varsavia “con tante famiglie e tanti bambini” e all’Unitalsi di Roma che, insieme all’Amministrazione Capitolina, realizza oggi pomeriggio il presepe vivente a piazza del Campidoglio.